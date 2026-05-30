Женат, но не праздновал: почему Александр Панайотов против традиционных церемоний и банкетов

Певец Александр Панайотов, известный по участию в проекте "Народный артист", откровенно высказался о своём отношении к свадьбам.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Александр Панайотов

Артист, который ещё в 2017 году сочетался браком со своим концертным директором Екатериной Кореневой, признался, что не понимает всеобщего ажиотажа вокруг торжеств.

По его словам, пышные церемонии с банкетными залами, бросанием букета и прочими атрибутами вызывают у него лишь усталость. Он считает, что главное — не формальности, а сами отношения.

"Всё это уже в печёнках сидит", — заявил Панайотов для Telegram-канала "Звездач".

При этом он добавил, что они с женой до сих пор не созрели для официального торжества. Идея свадьбы у него есть, но детали он раскрывать не стал. Зато пошутил, что денег на приглашение Николая Баскова в качестве ведущего у него точно не найдётся.

Ранее 63-летний актёр Евгений Дятлов, который уверял, что больше никогда не женится, всё же связал себя узами брака в четвёртый раз.