Просто хотела поддержать коллегу: внезапный выпад незнакомца заставил Анну Седокову покинуть зал

Популярная певица Анна Седокова, известная по хиту "Мне всё равно", поделилась с поклонниками неприятным инцидентом, произошедшим на концерте королевы шансона Любови Успенской.
Седокова опубликовала в Instagram*-аккаунте видео, на котором она обнимает Успенскую и подпевает ей. Однако после выступления случился конфликт.
По словам Седоковой, к ней подошёл посторонний мужчина (не работник заведения) и грубо потребовал покинуть сцену, заявив, что она не имеет права там находиться.
"Максимально унизил меня. <…> Он даже не работает в этом заведении. Я просто пришла на концерт, а ушла с него с таким странным чувством", — делится артистка.
Седокова подчеркнула, что больше никогда не придёт в это место и не выйдет на сцену, как бы её ни уговаривали друзья. Сама Успенская пока не комментировала инцидент.
Ранее между Любовью Успенской и молодой певицей Люсей Чеботиной разгорелся публичный конфликт. Успенская оставила под постом Чеботиной резкий комментарий, признавшись, что не может её терпеть, а Чеботина в ответ предложила обсудить претензии в личном порядке.
* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ
Узнайте, какая простая добавка превращает обычную яичницу в пышное ресторанное блюдо, которое сохраняет объем даже после того, как вы сняли его с горячей плиты.