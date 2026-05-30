Четыре брака и один горький вывод: что Дженнифер Лопес поняла после расставания с Беном Аффлеком

Поп-дива и актриса Дженнифер Лопес, которая развелась с Беном Аффлеком в августе 2024 года (прожив в браке чуть больше двух лет), стала гостьей шоу Джимми Киммела. Ведущий поинтересовался её личной жизнью. Лопес подтвердила, что сейчас одинока.

Фото: commons.wikimedia.org by Everwest, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Она с иронией заметила, что должна была прийти к этому состоянию раньше, признав, что в прошлом "всё делала неправильно". Киммел пошутил насчёт участия в новом сезоне "Холостяка", но певица категорически отказалась.

"Вы с ума сошли? Я не хочу испортить то, что я чувствую сейчас. Быть самой по себе — это фантастика", — заверила Лопес в эфире.

При этом она допустила, что в будущем может встретить нового возлюбленного.

Напомним, у Лопес было четыре брака: с официантом Охани Ноа (1997-1998), танцором Крисом Джаддом (2001-2002), певцом Марком Энтони (2004-2011, двое детей) и, наконец, с Беном Аффлеком — свадьба состоялась в июле 2022 года спустя 20 лет после первой помолвки.

Ранее певец Дима Билан в эфире шоу "Натальная карта" неожиданно признался, что его сердце не свободно. На прямой вопрос ведущей он ответил: "Я люблю, я любим, всё в порядке".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
