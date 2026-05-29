Такого не снимал даже Спилберг: что на самом деле показала Согдиана в доказательство НЛО

42-летняя исполнительница хита "Сердце-магнит" Согдиана на одном из светских мероприятий рассказала, что недавно наблюдала в небе неопознанный летающий объект. Причём очевидцем стала не только она, но и её сын.

Фото: instagram by личный аккаунт Согдианы в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Согдиана

Певица тут же достала телефон и показала репортёрам kp.ru видеозапись. На кадрах, по её словам, запечатлён огромный светящийся шар, который двигался по небу.

"Вот смотрите, летит, светится", — сказала Согдиана, демонстрируя видео.

Она стала очередной российской знаменитостью, заявившей о встрече с НЛО. Регулярно об этом рассказывает Катя Лель, которая в начале 2026 года подтвердила, что на снимках, сделанных подругой Леры Кудрявцевой, тоже запечатлён неопознанный объект. Сама Кудрявцева публиковала те фото в блоге, заверив, что это не фотошоп.

Ранее режиссёр Стивен Спилберг заявил, что верит в существование инопланетной жизни, назвав обратное "математически и научно невозможным".