Никаких запретов: как Дима Билан соблазнял девушек до популярности — и что говорит о сексе сейчас

Певец Дима Билан, обычно скрытный в вопросах личной жизни, в новом выпуске шоу "Натальная карта" на VK Видео неожиданно разоткровенничался на интимные темы. Он поделился, при каких обстоятельствах любит заниматься сексом и как реагирует на отказы.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дима Билан

Артист признался, что ему нравится близость после выяснения отношений. Также он не видит ничего зазорного в том, чтобы провести ночь с девушкой после первого свидания. По его мнению, это "элементарно и быстрее всего".

"Секс на первом свидании — вообще просто элементарно и быстрее всего. Ситуации разные бывают: под рюмашку очень быстро происходит", — сказал Билан в эфире.

Певец добавил, что даже до обретения популярности у него редко случалось, чтобы девушка отказала. Свой секрет успеха он описал просто: если чувствовал, что не захватывает внимание, начинал тихо напевать на ухо. И это, по его словам, работало безотказно.

Ранее Дима Билан в эфире того же шоу "Натальная карта" неожиданно признался, что его сердце не свободно. На прямой вопрос ведущей он ответил: "Я люблю, я любим, всё в порядке". Правда, именем избранницы певец делиться не стал, добавив лишь, что за годы на сцене научился маскироваться, поэтому впечатление свободного мужчины может быть обманчивым.