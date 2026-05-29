Время идёт, но боль не меньше: как дочь Анастасии Заворотнюк почтила память матери спустя два года

В двухлетнюю годовщину смерти актрисы Анастасии Заворотнюк её дочь Анна опубликовала в соцсетях чёрно-белую фотографию матери.

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" ушла из жизни 29 мая 2024 года после долгой борьбы с глиобластомой — агрессивной формой рака мозга. Анна призналась, что время не лечит.

"2 года без тебя. Время идёт, но боль утраты и любовь к тебе не становятся меньше. Я помню тебя каждую минуту, мама", — написала дочь актрисы.

Спустя два года могила Заворотнюк на Троекуровском кладбище оказалась усыпана цветами. Близкие актрисы также выступили с эмоциональным обращением, заявив, что до сих пор тяжело переживают потерю.

Анастасия Заворотнюк боролась с тяжёлой болезнью с 2019 года. Последние дни она провела в больнице в кругу самых близких. Каждый год в день её смерти коллеги и родные делятся воспоминаниями, не давая угаснуть памяти об актрисе.