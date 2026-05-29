Не выходил на связь целыми днями: поступок Вани Дмитриенко ради юной возлюбленной поразил Сеть

Певец Ваня Дмитриенко, который встречается с 17-летней актрисой Анной Пересильд (дочерью Юлии Пересильд и Алексея Учителя), решил порадовать возлюбленную на её день рождения. Он задумал не просто подарок, а настоящий перформанс — воспроизвёл их совместную фотографию из Диснейленда в виде гигантской мозаики из конструктора.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ваня Дмитриенко

На реализацию замысла ушло несколько дней. Ваня полностью посвятил себя сборке, которая потребовала почти 50 тысяч деталей. Ради сюрприза он отказался от любых выходов из дома, на что девушка, по его словам, даже обиделась.

"Аня обиделась на меня из-за отказов встретиться. Я надеялся, что подарок всё решит", — признался певец в личном блоге.

Трогательное видео процесса сборки и финального результата он выложил для поклонников. Судя по реакции, подарок действительно сработал — девушка оценила старания.

