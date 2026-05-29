Никакого Парижа и Нью-Йорка: комик Орлов назвал мегаполисы, где не обчистят карманы

Российский стендап-комик Сергей Орлов, известный по выступлениям на популярных площадках, в эфире шоу блогерши Иды Галич "Есть вопросики" откровенно высказался о своих предпочтениях в путешествиях. Оказалось, что западные страны его не привлекают — он чувствует там угрозу.

Сергей Орлов

Орлов рассказал, что выступал со стендапом в Европе и Америке, но в качестве туриста возвращаться туда не хочет. По его ощущениям, на улицах западных городов слишком много воров и людей с нестабильной психикой.

"Что в Европе, что в Америке [у меня] ощущение небезопасности", — объяснил комик.

При этом в Азии он чувствует себя совершенно иначе. Орлов привёл пример: в Сеуле он спокойно оставляет телефон и сумку с деньгами в кафе, уходя в туалет, и ничего не пропадает. Безопасными он также назвал Шанхай, Токио, Бангкок и Сингапур. Комик искренне не понимает, зачем люди едут в Берлин, Нью-Йорк или Париж, если есть азиатские мегаполисы.

