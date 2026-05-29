Роман вопреки всем запретам: Мадонна вспомнила о человеке, который стал лучшим в её личной жизни

Шоу-бизнес

Поп-дива Мадонна, никогда не стеснявшаяся говорить о своей личной жизни, на этот раз удивила даже самых преданных фанатов. В преддверии выхода альбома Confessions II она пообщалась с дизайнером Раулем Лопесом и другими участниками беседы. На вопрос, кто был лучшим любовником в её жизни, певица дала неожиданный ответ.

Мадонна
Фото: flickr.com by chrisweger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Мадонна

Сначала она оговорилась, что будет называть только тех, кого уже нет в живых. Затем прикрыла рот рукой и прошептала: "Джон Кеннеди‑младший". Компания была потрясена. Лопес заметил, что слышал это уже от третьего человека, и пошутил, что покойный слыл "потрясающим" в этом деле.

"Все говорят, что он был потрясающим и очень хорош в этом", — отметил дизайнер.

Мадонна многозначительно ответила: "Ммм, да".

Их короткий роман пришёлся на конец 1980-х, когда карьера Мадонны шла в гору (альбом Like a Prayer), а официально она ещё состояла в браке с актёром Шоном Пенном. Джон Кеннеди-младший тогда работал помощником окружного прокурора на Манхэттене. В 1996 году он женился на Каролин Бессетт, а Мадонна в 2000-м вышла замуж за Гая Ричи (развелись спустя восемь лет). Несколько лет назад певица встречалась с футболистом Акимом Моррисом, младше её на 38 лет.

Ранее падчерица Ивана Урганта, светская львица Эрика Кикнадзе, призналась, что когда жила в Нью-Йорке, у неё были отношения с обычным сантехником. Девушка заявила, что не видит ничего зазорного в том, чтобы влюбляться в человека любой профессии, и что главное для неё — внимание и умение слушать.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
