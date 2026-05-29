Холостяцкая маска окончательно сброшена: Дима Билан признался в тайных чувствах в эфире популярного шоу

Певец Дима Билан, который обычно избегает откровенных разговоров о личном, в эфире шоу "Натальная карта" удивил поклонниц. На прямой вопрос ведущей Олеси Иванченко о том, свободно ли его сердце, артист ответил без привычных увёрток.

Дима Билан
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Билан признался, что сейчас у него есть отношения, в которых он чувствует себя любимым и сам любит. Никаких подробностей или имени избранницы он раскрывать не стал.

"Я люблю, я любим, всё в порядке", — заявил артист в эфире.

Иванченко заметила, что от Билана по-прежнему веет энергией свободного мужчины. Певец парировал: "За годы на сцене я научился маскироваться. И данное впечатление может быть обманчивым со стороны".

Самый громкий роман Билана был связан с моделью Еленой Кулецкой — они познакомились в 2006 году на съёмках клипа "Это была любовь". После победы певца на "Евровидении" даже ходили слухи о свадьбе, но пара рассталась. С тех пор артист предпочитает не комментировать личную жизнь, вокруг чего постоянно возникают домыслы.

Ранее продюсер Леонид Дзюник назвал настоящую причину развода Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой, заявив, что виноват в этом режиссёр. Андреева подала на разрыв в апреле 2026 года, сын остался с ней в Петербурге.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
