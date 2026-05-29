Вместо короны — грязные штаны: зачем Кейт Миддлтон выгоняет детей на улицу в дождь

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон, судя по информации инсайдеров, сознательно отказались от формального воспитания, принятого в королевских кругах. В коттедже Аделаида в Виндзоре их трое детей — 12-летний Джордж, 11-летняя Шарлотта и восьмилетний Луи — ежедневно выходят на улицу, даже когда идёт проливной дождь.

За расписанием следит няня Мария Борралло. Но главное правило устанавливают сами родители: гулять каждый день, независимо от капризов погоды. Источники описывают подход как максимально естественный и далёкий от "закрытого королевского пузыря".

"Уильям и Кэтрин хотят, чтобы дети росли как обычные британские дети: играли на улице, катались на велосипедах, лазали по деревьям и возвращались домой в грязной одежде", — отметил собеседник, знакомый с семьёй.

По словам инсайдеров, Кейт Миддлтон убеждена, что именно активные игры на свежем воздухе формируют устойчивость, уверенность и эмоциональное равновесие. Принц Уильям, известный экологическими взглядами, не раз подчёркивал важность связи детей с природой. В одном из документальных проектов он отмечал, что старший сын Джордж особенно нуждается в активных прогулках.

Ранее принц Уильям в интервью шоу Heart Breakfast назвал Кейт Миддлтон "самой замечательной мамой и женой" и признался, что без неё их семья не справилась бы после лечения актрисы от рака.