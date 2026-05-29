Слишком поспешные выводы: ироничный ответ Ирины Дубцовой из Китая заставил замолчать всех СМИ

Певица Ирина Дубцова, которую на днях заподозрили в разрыве с бизнесменом Иваном Петренко, решила лично ответить на домыслы. Артистка, уставшая от спекуляций в прессе, вышла на связь из Китая, куда уехала по личным делам.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ирина Дубцова

В Telegram-канале Дубцова обратилась к представителям СМИ с ироничной просьбой не торопиться с выводами. Она попросила подождать её прямых комментариев, а не строить догадки.

"Дорогие журналисты! Тормозните с публикациями и формулировками про расставание до моей прямой речи, пожалуйста. Я в Китае. Дайте мебель в огромный дом выбрать спокойно", — написала артистка.

Поклонники сразу заметили, что Дубцова пока не удалила совместные фото с возлюбленным из соцсетей, что может говорить о том, что слухи о разрыве преждевременны. Сама певица также не подтверждала расставание официально.

Ранее сообщалось, что Ирина Дубцова рассталась со своим женихом, бизнесменом Иваном Петренко. По данным источника StarHit, он уже съехал от певицы, а инициатором разрыва стала сама артистка — Петренко, по её словам, "просто утомил своим характером".