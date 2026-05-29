Боль никуда не ушла: семья популярной актрисы выступила с признанием спустя два года после трагедии

Шоу-бизнес

В годовщину смерти актрисы Анастасии Заворотнюк, ушедшей из жизни 29 мая 2024 года, её семья и близкие опубликовали в соцсетях душераздирающее послание. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" несколько лет боролась с глиобластомой — агрессивной формой рака мозга, из-за которой практически перестала появляться на публике.

Анастасия Заворотнюк
Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov / Алексей Юшенков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
В обращении родные признались, что время не лечит. Два года спустя боль и пустота остались такими же острыми. Они ежедневно вспоминают актрису, перебирают в памяти самые разные моменты, в каждом из которых сохранилось "много жизни и тепла".

"Два года спустя по-прежнему больно и пусто. Хочется сказать главное — мы очень скучаем", — говорится в сообщении семьи.

Родные подчеркнули, что память о Заворотнюк жива. Она рядом во всём, что она любила и о чём мечтала.

"И так будет продолжаться", — добавили близкие.

Актриса перестала вести соцсети и выходить в свет сразу после диагноза в 2019 году, до последнего стараясь сохранять приватность.

Ранее сообщалось, что на могиле народной артистки СССР Инны Чуриковой, скончавшейся в январе 2023 года, до сих пор не установлен полноценный памятник. Спустя три года после ухода актрисы на её захоронении лишь временный портрет на общей с супругом Глебом Панфиловым гранитной плите.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
