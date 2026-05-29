Дочь Брюса Уиллиса пошла войной на бывшего: вскрылись детали, от которых бегут мурашки

36-летняя актриса Румер Уиллис, дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса, подала встречный иск в рамках разбирательства об опеке над их с Дереком Ричардом Томасом трёхлетней дочерью Луэттой. В документах, на которые ссылается Page Six, она описывает "устойчивую модель" эмоционального насилия со стороны бывшего партнёра.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Брюс Уиллис

По словам Уиллис, поведение Томаса резко изменилось после рождения дочери в апреле 2023 года. Он якобы изолировал её от друзей и семьи, бездоказательно называл лгуньей и убеждал, что она "плохая" девушка. Многие инциденты происходили на глазах у ребёнка или когда они "были заперты с ним в машине".

"Он стремился изолировать меня от друзей и семьи, безосновательно называл лгуньей и постоянно упрекал в том, что я "плохая" девушка", — цитирует Page Six заявление Румер.

Кроме того, актриса утверждает, что Томас проявлял параноидальную подозрительность: он считал, что Румер и её мать Деми Мур замышляют навсегда забрать у него Луэтту. Сам Томас подал запрос на установление опеки и права на встречи с ребёнком в июле 2025 года. Румер же добивается "основной" опеки.

Пара объявила о романе в ноябре 2022 года, уже через месяц Уиллис сообщила о беременности. О расставании стало известно в августе 2024-го, когда актриса написала в блоге, что теперь "воспитывает ребёнка одна".

Ранее телеведущая Виктория Боня рассказала, как её 14-летняя дочь Анджелина ударила друга ногой по лицу и заявила, что мальчиков нужно "воспитывать силой", иначе не слушаются. Боня назвала дочь деспотичной и выразила страх, что та вырастет абьюзером.