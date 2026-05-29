Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Боль никуда не ушла: семья популярной актрисы выступила с признанием спустя два года после трагедии
Пролежал в песках 1200 лет: в Саудовской Аравии раскопали горшок, набитый золотом паломников
Сложите её пополам! Простой секундный тест, который приговорит вашу подушку к утилизации
Бюрократический ад на вокзалах закончился: отмена загранпаспортов для детей перевернула планы тысяч семей
Полвека поисков завершены: признание новой системы крови изменило правила экстренной помощи
Такого точно не ждали: индексация июньских выплат затронула самые уязвимые слои населения
Секрет успеха, который злит мужчин: почему женщины строят империи в разы быстрее
Телефон на АЗС оказался не главной угрозой: эксперт указал на куда более опасную вещь в машине
Срочно добавьте это в яйца: омлет вырастет в 3 раза и точно не сдуется

Дочь Брюса Уиллиса пошла войной на бывшего: вскрылись детали, от которых бегут мурашки

Шоу-бизнес

36-летняя актриса Румер Уиллис, дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса, подала встречный иск в рамках разбирательства об опеке над их с Дереком Ричардом Томасом трёхлетней дочерью Луэттой. В документах, на которые ссылается Page Six, она описывает "устойчивую модель" эмоционального насилия со стороны бывшего партнёра.

Брюс Уиллис
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Брюс Уиллис

По словам Уиллис, поведение Томаса резко изменилось после рождения дочери в апреле 2023 года. Он якобы изолировал её от друзей и семьи, бездоказательно называл лгуньей и убеждал, что она "плохая" девушка. Многие инциденты происходили на глазах у ребёнка или когда они "были заперты с ним в машине".

"Он стремился изолировать меня от друзей и семьи, безосновательно называл лгуньей и постоянно упрекал в том, что я "плохая" девушка", — цитирует Page Six заявление Румер.

Кроме того, актриса утверждает, что Томас проявлял параноидальную подозрительность: он считал, что Румер и её мать Деми Мур замышляют навсегда забрать у него Луэтту. Сам Томас подал запрос на установление опеки и права на встречи с ребёнком в июле 2025 года. Румер же добивается "основной" опеки.

Пара объявила о романе в ноябре 2022 года, уже через месяц Уиллис сообщила о беременности. О расставании стало известно в августе 2024-го, когда актриса написала в блоге, что теперь "воспитывает ребёнка одна".

Ранее телеведущая Виктория Боня рассказала, как её 14-летняя дочь Анджелина ударила друга ногой по лицу и заявила, что мальчиков нужно "воспитывать силой", иначе не слушаются. Боня назвала дочь деспотичной и выразила страх, что та вырастет абьюзером.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
Ценные бумаги
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Красота и стиль
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Чтобы ноги стали стройными, а живот плоским, не нужно истязать себя бегом — есть более умный способ
Новости спорта
Чтобы ноги стали стройными, а живот плоским, не нужно истязать себя бегом — есть более умный способ
Популярное
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика

Пожелтевший пластик портит вид самого дорогого ремонта, но существуют деликатные способы вернуть ему чистоту без агрессивной химии и лишних финансовых затрат.

Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Терпение Москвы исчерпано: новые объекты на подконтрольных Киеву землях признаны военными целями
Зря они сюда заплыли: попытка проучить Пекин обернулась для НАТО внезапной слепотой
Константиновка в огне: что скрывают ВСУ? Любовь Степушова Армянский коньяк стал частью большой политики: что стоит за новыми запретами Андрей Николаев ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми Юрий Бочаров
Такого в Брюсселе не ожидали: вранье Каи Каллас спровоцировало громкий скандал в Киеве
Хватит ломать комедию: украинские элиты начали выталкивать Зеленского на переговоры в Москву
Лечение-пустышка? Почему самый популярный сердечный препарат признали неэффективным
Лечение-пустышка? Почему самый популярный сердечный препарат признали неэффективным
Последние материалы
Телефон на АЗС оказался не главной угрозой: эксперт указал на куда более опасную вещь в машине
Срочно добавьте это в яйца: омлет вырастет в 3 раза и точно не сдуется
Константиновка в огне: что скрывают ВСУ?
Японское качество с китайским клеймом: хитрый маневр водителей обрушил планы западных концернов
Шесть часов в ледяной бездне: российские космонавты вернулись на станцию с ценным грузом
Дочь Брюса Уиллиса пошла войной на бывшего: вскрылись детали, от которых бегут мурашки
Огромные медведи с заплатами: региональные власти подготовили неоднозначный сюрприз молодежи
На торжественном приёме в честь Дня Африки высоко оценили африканские проекты Центра народной дипломатии
Невидимые колонии бактерий в отелях: копеечное средство перекроет доступ заразе к вашим рукам
Останутся одни жилки: это невидимое полчище сожрет вашу яблоню до коры за считанные дни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.