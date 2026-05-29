Стена иноагентов и подрезка у Адель: за что Галкин* обвинил Шамана в воровстве

Певец Шаман (Ярослав Дронов), известный патриотическими композициями, 28 мая презентовал клип на песню "Россия-мама". В видео появился фрагмент со стеной, на которой размещены фотографии знаменитостей, покинувших Россию или получивших статус иностранного агента. Это вызвало бурную реакцию в интернете и среди коллег.
Особенно эмоционально высказался телеведущий Максим Галкин*. В своём блоге он не только возмутился использованием изображений без разрешения, но и обвинил Шамана в музыкальном плагиате.
"Когда не только лица без спроса взял, но и музыку у Адель подрезал", — заявил Галкин.
Народная артистка России Лариса Долина также прокомментировала работу Шамана. Она заметила, что люди, попавшие в кадр, по-разному высказываются о стране и придерживаются разных позиций, поэтому не стоит всех мешать в одну кучу. Певица призвала не обобщать и разбираться в каждом конкретном случае.
Ранее Лариса Долина рассказала, что перенесла операцию на позвоночнике из‑за больших профессиональных нагрузок. Она временно сократила выступления, заверив, что на ней "всё быстро заживает".
* физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом
