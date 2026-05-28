Никакого голубого экрана, только настоящая жизнь: дочь Урганта удивила признанием о романе с рабочим

Падчерица известного телеведущего Ивана Урганта, Эрика Кикнадзе, которая обычно ведёт закрытый образ жизни, впервые так откровенно высказалась о личном. В подкасте "#безфильтров" она развеяла миф о том, что девушки из её круга могут строить отношения только с такими же звёздами и мажорами.

Фото: instagram by личный аккаунт Ивана Урганта в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Иван Ургант и Эрика Кикнадзе

По словам Кикнадзе, она не видит ничего зазорного в том, чтобы влюбиться в человека любой профессии. И в доказательство привела пример из своего прошлого. Когда она жила в Нью-Йорке, у неё были серьёзные отношения с обычным сантехником. Познакомились они в компании общих друзей.

За плечами девушки и другие романы, в том числе длившиеся около двух лет отношения с молодым человеком по имени Муса (двоюродный брат однокурсницы). Они казались идеальной парой, но в какой-то момент фотографии Мусы исчезли из её аккаунта, а причины расставания остались тайной.

Осенью 2025 года Кикнадзе вернулась в Москву из-за окончания студенческой визы. Сейчас она живёт в России, строит карьеру в моде и, судя по всему, свободна — недавний роман с рэпером 9mice (он был замечен с экс-солисткой "Серебра" Катей Кищук) тоже остался в прошлом.

