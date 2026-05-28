Брак с пожилым шоуменом не помешал: зачем Полина Диброва набросилась на пары с возрастной разницей

Модель Полина Диброва, которая 16 лет прожила в браке с телеведущим Дмитрием Дибровым (старше её на 30 лет), резко высказалась о тренде на возрастные пары.

В студии "Комсомольской правды" она заявила, что не понимает девушек, ищущих молодых парней, и самих юношей, которые тянутся к женщинам постарше.

"Я не понимаю, как можно искать маму и при этом понимать, что у тебя будет секс с мамой", — заявила она.

Журналисты тут же напомнили ей о собственном неравном браке. Однако Диброва не увидела в этом противоречия. По её словам, она никогда не воспринимала мужа как отца или наставника, а сам Дмитрий не пытался её воспитывать. Она даже запрещала ему обращаться к ней как к дочери. Их союз, подчеркнула Полина, был партнёрским, несмотря на огромную разницу в возрасте.

"Это вопрос про секс, а не про папу с дочкой", — подчеркнула модель и добавила, что бывший супруг, при всей своей остроумности, никогда не переходил границ в общении с ней и тем более не абьюзил, как думают многие.

Ранее Полина Диброва рассказывала, что начала работать с 13 лет — ходила в бюро трудоустройства, чтобы заработать на первый телефон, а позже стала лучшим промоутером агентства.Первоисточник — интервью Полины Дибровой "Комсомольской правде".