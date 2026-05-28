Это профессиональное: почему Лариса Долина скрывала операцию на спине даже от друзей

Народная артистка России Лариса Долина впервые подтвердила, что ей сделали операцию на позвоночнике. Певица временно урезала график выступлений, чтобы сосредоточиться на реабилитации. О хирургическом вмешательстве не знали даже близкие подруги — в больнице рядом с ней была только дочь.
Сама Долина не драматизирует ситуацию. Она называет произошедшее профессиональной неизбежностью. Певица пояснила, что основная причина — колоссальная нагрузка. Помимо плотного концертного тура, она занята в главной роли в Театре на Таганке, а репетиции и спектакли требуют постоянных перемещений.
"Я выдыхаю… Это всё позвоночник. На мне всё быстро заживает… Это бывает у каждого человека. Это профессиональное. У меня есть очень серьёзная нагрузка", — сказала исполнительница в разговоре с Woman.ru.
Долина не вдавалась в детали операции, но заверила, что чувствует себя хорошо. Восстановление идёт по плану, и она надеется скоро вернуться к полноценной работе.
