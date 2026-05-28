Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Холодильник убивает сам себя: 3 ошибки, из-за которых компрессор сгорает раньше срока
Шиловский с музыкой: маленький МХАТ вспомнит своего создателя музыкой и историями
Кино в космосе было только началом: новый проект Шипенко может привлечь Джеки Чана в Россию
Закончился третий год: в каком учебном заведении пропадает сын Петросяна и Брухуновой
Дачи больше не нужны: запустили проект по выращиванию клубники на дне Волги
Водопад с потолка: как не остаться без денег и заставить виновника оплатить ремонт
Риски в социальных сетях: почему опасно выкладывать фото билетов перед отпуском
Хватит доверять всё нейросетям: Спилберг поставил жёсткое условие для внедрения ИИ в Голливуде
Таблетки на годы: уехавшая из РФ телеведущая рассказала о затяжной войне с собственным рассудком

Это профессиональное: почему Лариса Долина скрывала операцию на спине даже от друзей

Шоу-бизнес

Народная артистка России Лариса Долина впервые подтвердила, что ей сделали операцию на позвоночнике. Певица временно урезала график выступлений, чтобы сосредоточиться на реабилитации. О хирургическом вмешательстве не знали даже близкие подруги — в больнице рядом с ней была только дочь.

Лариса Долина
Фото: commons.wikimedia.org by Роман Горелов/АНО «Музыкальное сердце театра», https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лариса Долина

Сама Долина не драматизирует ситуацию. Она называет произошедшее профессиональной неизбежностью. Певица пояснила, что основная причина — колоссальная нагрузка. Помимо плотного концертного тура, она занята в главной роли в Театре на Таганке, а репетиции и спектакли требуют постоянных перемещений.

"Я выдыхаю… Это всё позвоночник. На мне всё быстро заживает… Это бывает у каждого человека. Это профессиональное. У меня есть очень серьёзная нагрузка", — сказала исполнительница в разговоре с Woman.ru.

Долина не вдавалась в детали операции, но заверила, что чувствует себя хорошо. Восстановление идёт по плану, и она надеется скоро вернуться к полноценной работе.

Ранее супермодель Наталья Водянова в интервью французскому Vogue рассказывала о детстве в России и бабушкиных записных книжках.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет
Авто
В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет
Терпение Москвы исчерпано: новые объекты на подконтрольных Киеву землях признаны военными целями
Мир. Новости мира
Терпение Москвы исчерпано: новые объекты на подконтрольных Киеву землях признаны военными целями
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
Ценные бумаги
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
Популярное
Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными

Не спешите выбрасывать изношенную оснастку, ведь существуют проверенные методы, позволяющие вернуть инструменту заводскую твердость и прежнюю точность.

Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
Тупик перекрёстка мира: амбиции Пашиняна сталкиваются с жёсткой реальностью Любовь Степушова Трамп проиграл Ближний Восток: Иран вышел из войны победителем, а Израиль снова остался один Юрий Бочаров Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
После поездки в Старобельск у западной прессы сорвало маски: кадры вызвали слишком жёсткую реакцию
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
Последние материалы
Дачи больше не нужны: запустили проект по выращиванию клубники на дне Волги
Жир буквально заперт на замок: привычная стратегия похудения привела к обратному эффекту
Одна покупка — сотни образов: универсальное платье, которое впишется в любую летнюю капсулу
Водопад с потолка: как не остаться без денег и заставить виновника оплатить ремонт
Риски в социальных сетях: почему опасно выкладывать фото билетов перед отпуском
Хватит доверять всё нейросетям: Спилберг поставил жёсткое условие для внедрения ИИ в Голливуде
Таблетки на годы: уехавшая из РФ телеведущая рассказала о затяжной войне с собственным рассудком
Пёс теряет красный мяч в траве? Разбираемся в особенностях собачьего зрения
Кожа стянута после умывания? 4 признака того, что вы неправильно очищаете лицо и тело
Измененные Биориском: Роскосмос планирует доставить на Землю биологические образцы с обшивки МКС
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.