Таблетки на годы: уехавшая из РФ телеведущая рассказала о затяжной войне с собственным рассудком

Шоу-бизнес

Телеведущая Татьяна Лазарева* на подкасте, опубликованном на YouTube-канале "Голос Берлина 97,2 FM", откровенно высказалась о своём психическом здоровье. Она призналась, что впервые обратилась к специалисту во время беременности младшей дочерью Антониной.

Татьяна Лазарева
Фото: instagram by личный аккаунт Татьяны Лазаревой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Татьяна Лазарева

Тот первый сеанс запомнился ей тем, что она проплакала весь час. Позже депрессия только усилилась. Телеведущая призналась, что тогда впервые столкнулась с мыслями о нежелании продолжать жизнь, которая её больше не устраивала.

"Это было первое проявление моего нежелания продолжать жизнь, которая уже мне не очень нравилась. Я боялась в этом признаться", — сказала Лазарева.

Подруга, которая сама ходила к психотерапевту, посоветовала ей сделать то же самое. Сама Лазарева долго не решалась, убеждая себя, что у всех так: работа, дети, красивый муж — "что тебе плохо?".

После рождения дочери она пришла к психотерапевту во второй раз. Тогда ей рекомендовали медикаментозное лечение, чтобы справиться с острой болью. Телеведущая отметила, что принимает антидепрессанты до сих пор — те же самые, что были назначены много лет назад.

Ранее музыкальный продюсер Бенни Бланко шокировал публику рассказом о пищевых привычках своей супруги Селены Гомес: певица питается как пятилетний ребёнок, почти не ест овощи и может на завтрак съесть бургер с картошкой фри.

* признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
