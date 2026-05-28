Интересно, но не для жизни: что Полина Диброва рассказала о своём визите в замок Примадонны

Модель и телеведущая Полина Диброва, бывшая супруга Дмитрия Диброва, а ныне возлюбленная бизнесмена Романа Товстика, поделилась впечатлениями от замка Аллы Пугачёвой в знаменитой деревне Грязь. Она бывала там дважды — сначала с экс-мужем, потом с нынешним партнёром.
По словам Дибровой, обстановка внутри необычная и даже интересная, но назвать это место комфортным для постоянного проживания она не может. Слишком уж специфическая атмосфера.
"Мы туда ездили и с Дмитрием, и с Романом. Для меня обстановка необычная, и, скажем так, жить бы я там точно не смогла. Но интересно", — поделилась модель в интервью kp.ru.
Она также задумалась о том, кто вообще мог бы купить этот замок. По её мнению, наиболее вероятный покупатель — фанат Примадонны, а само поместье идеально подходит для тематических вечеринок и статусных мероприятий, но не для тихой семейной жизни.
Диброва заметила, что сейчас в моде небольшие дома: мало кто хочет вкладывать огромные деньги в обслуживание гигантских хором.
"Зачем покупать что-то огромное и вкладывать кучу денег туда, если у тебя нет возможности? Жить нужно всегда по средствам", — резюмировала знаменитость.
Ранее сама Полина Диброва рассказывала, что начала работать с 13 лет — ходила в бюро трудоустройства, чтобы заработать на первый сотовый телефон.
