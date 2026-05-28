Тишина в доме наступила внезапно: Ирина Дубцова выставила за дверь своего избранника

Певица Ирина Дубцова, известная по хитам "О нём" и "Вспоминай меня", снова одна. По информации StarHit, она разорвала отношения с бизнесменом Иваном Петренко, с которым встречалась последние месяцы. Расставание произошло недавно, и, судя по всему, окончательно.

Ирина Дубцова с возлюбленным

Инсайдер в окружении артистки рассказал изданию, что инициатором разрыва стала сама Дубцова. Причина — несовместимость характеров, которая со временем только усугубилась.

"Он уже съехал от неё. Это была инициатива Ирины. Иван просто утомил певицу своим характером", — поделился источник с порталом.

Ещё в марте пара вместе появлялась на премии "Жара" и охотно общалась с журналистами, рассказывая о своих детях от предыдущих браков. Тогда их отношения казались стабильными. Однако спустя всего пару месяцев последовал разрыв.

Стоит отметить, что сам Иван Петренко в разговоре с журналистами "Газеты.ру" опроверг появившуюся в СМИ информацию и сообщил, что она не соответствует действительности.

