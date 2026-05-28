Секреты русской глубинки: какие бабушкины записи Водянова бережёт от чужих глаз

Супермодель Наталья Водянова, которая на днях появилась с округлившимся животом на обложке французского Vogue, объявив о шестой беременности, в беседе с изданием уделила место не только будущему, но и прошлому. Она с теплотой вспомнила, как росла в России — и какие нехитрые методы там считались главными для здоровья.

Наталья Водянова, модель

По словам модели, в её родной стране лекарства были не всегда доступны, поэтому полагались на простые средства. Особое внимание уделяли нервной системе, а универсальным рецептом становились ежедневные дела и природа.

"В России много говорили о нервной системе. Лекарства были менее доступны, поэтому многое решалось простыми средствами, повседневными делами, природой. Я выросла на этом", — поделилась Водянова.

Она призналась, что самым надёжным лекарством в детстве для неё были прогулки. В лес отправлялись при любом недомогании — и это работало. Этот подход, по словам модели, сформировал её отношение к жизни на десятилетия вперёд.

Особую ценность для Водяновой представляют записные книжки её бабушки. Там собраны советы на все случаи: позы йоги, рецепты красоты, инструкции, как сшить одежду или заняться садоводством. Всё, что было под рукой, становилось инструментом для заботы о себе — и эти знания модель хранит до сих пор.

