Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Беларусь оказалась в ловушке чужой игры: новый фронт может вспыхнуть совсем не так, как ждут
Поймали на горячем: почему фанаты Джекмана пришли в ярость от слез его новой "музы»
Бизнес замер в ожидании: Госдума окончательно пресекла попытки пересмотреть старые сделки
Летний образ выглядит дороже за секунду: эти головные уборы захватили моду 2026 года
Путин подписал новый документ, который укрепил устойчивость связей России и Казахстана
Секрет уютного вечера оказался в аэрогриле: лазанья выходит нежной, сытной и очень домашней
Куда пристроить мешок кабачков: рабочие схемы легальной торговли для дачников
Слишком жёсткий подход: слова единственной дочери Виктории Бони напугали саму телеведущую
Актуальность – только в скандалах: как актёр "Слова пацана" уколол Боярского за нападки на спектакль

Секреты русской глубинки: какие бабушкины записи Водянова бережёт от чужих глаз

Шоу-бизнес

Супермодель Наталья Водянова, которая на днях появилась с округлившимся животом на обложке французского Vogue, объявив о шестой беременности, в беседе с изданием уделила место не только будущему, но и прошлому. Она с теплотой вспомнила, как росла в России — и какие нехитрые методы там считались главными для здоровья.

Наталья Водянова, модель
Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Натальи Водяновой by Личный Инстаграм-аккаунт Натальи Водяновой
Наталья Водянова, модель

По словам модели, в её родной стране лекарства были не всегда доступны, поэтому полагались на простые средства. Особое внимание уделяли нервной системе, а универсальным рецептом становились ежедневные дела и природа.

"В России много говорили о нервной системе. Лекарства были менее доступны, поэтому многое решалось простыми средствами, повседневными делами, природой. Я выросла на этом", — поделилась Водянова.

Она призналась, что самым надёжным лекарством в детстве для неё были прогулки. В лес отправлялись при любом недомогании — и это работало. Этот подход, по словам модели, сформировал её отношение к жизни на десятилетия вперёд.

Особую ценность для Водяновой представляют записные книжки её бабушки. Там собраны советы на все случаи: позы йоги, рецепты красоты, инструкции, как сшить одежду или заняться садоводством. Всё, что было под рукой, становилось инструментом для заботы о себе — и эти знания модель хранит до сих пор.

Ранее бывший супруг Натальи Водяновой, британский аристократ Джастин Портман, трогательно поздравил их старшего сына Лукаса с окончанием Брауновского университета с отличием, назвав парня своей гордостью.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Терпение Москвы исчерпано: новые объекты на подконтрольных Киеву землях признаны военными целями
Мир. Новости мира
Терпение Москвы исчерпано: новые объекты на подконтрольных Киеву землях признаны военными целями
Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными
Недвижимость
Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными
Популярное
Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными

Не спешите выбрасывать изношенную оснастку, ведь существуют проверенные методы, позволяющие вернуть инструменту заводскую твердость и прежнюю точность.

Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
Тупик перекрёстка мира: амбиции Пашиняна сталкиваются с жёсткой реальностью Любовь Степушова Трамп проиграл Ближний Восток: Иран вышел из войны победителем, а Израиль снова остался один Юрий Бочаров Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев
После поездки в Старобельск у западной прессы сорвало маски: кадры вызвали слишком жёсткую реакцию
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
Последние материалы
Поймали на горячем: почему фанаты Джекмана пришли в ярость от слез его новой "музы»
Секреты русской глубинки: какие бабушкины записи Водянова бережёт от чужих глаз
Бизнес замер в ожидании: Госдума окончательно пресекла попытки пересмотреть старые сделки
Летний образ выглядит дороже за секунду: эти головные уборы захватили моду 2026 года
Никаких дрожжей и духовки: особый способ жарки на сухую создал невероятный гастрономический эффект
Путин подписал новый документ, который укрепил устойчивость связей России и Казахстана
Секрет идеальной талии оказался ближе к отдыху: эксперты подтвердили финал затянувшегося противостояния
Тренировочный процесс зашел в тупик: выявились фатальные ошибки, сдерживающие реальный прогресс тела
Секрет уютного вечера оказался в аэрогриле: лазанья выходит нежной, сытной и очень домашней
Настало время предельной нагрузки: летний график в России обновил исторический максимум
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.