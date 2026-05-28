Слишком жёсткий подход: слова единственной дочери Виктории Бони напугали саму телеведущую

Телеведущая и блогерша Виктория Боня в новом выпуске реалити-шоу Luxury Lifestyle откровенно рассказала о поведении своей 14-летней дочери Анджелины. Девочка во время игры задела ногой по лицу своего друга Итана - у мальчика остался синяк под глазом. Сама школьница уверяет, что всё вышло случайно, и пострадавший даже не обиделся.

Однако больше всего Боню встревожили рассуждения дочери о том, как нужно обращаться с мальчиками. На вопрос матери, зачем она это сделала, Анджелина ответила без тени сомнения: "Так надо. Если не воспитывать, не слушаются". Услышав это, телеведущая выразила опасение, что в будущем девочка может стать абьюзером для своего супруга.

"Я не знала, что воспитываю деспотичную дочь", — заключила бывшая участница реалити-шоу "Выжить в Дубае".

Анджелина также заявила, что её взгляды на жизнь — "с рождения". Она намерена доминировать в паре, а финансовую ответственность возлагает на мужа: "Мои деньги — моё, он парень, пусть обеспечивает". Виктория растеряна: подобных примеров в их семье не было, и она не понимает, откуда у дочери такие убеждения.

