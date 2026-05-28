График захвата внимания: зачем Меган Маркл и принц Гарри намеренно перебивают новости о королевской семье

Супруги Сассекские, давно живущие в Калифорнии, по-прежнему умудряются держать в напряжении Букингемский дворец. Портал RadarOnline утверждает, что у Меган Маркл и принца Гарри есть хитроумная стратегия: они заранее планируют свои публичные выходы и посты в соцсетях так, чтобы они совпадали с важными событиями королевской семьи. Эксперты уже окрестили это "графиком захвата внимания".

Ярче всего схема сработала во время рабочей поездки Карла III и Камиллы в Северную Ирландию. В самый её разгар Меган выложила серию романтичных снимков с Гарри в честь годовщины свадьбы. Заголовки в тот же день переключились на Сассексов.

"В некоторых кругах дворца царит огромное разочарование, потому что эта ситуация постоянно повторяется. Каждый раз, когда проходит важное мероприятие с участием короля или королевы, появляется что-то от Гарри и Меган, что снова привлекает внимание СМИ к ним", — высказался собеседник портала.

По данным издания, расписание выстроено до мелочей — от заявлений до фотографий. Во дворце такое поведение считают нелепым и возмутительным, но повлиять на пару уже не могут.

Ранее принц Уильям в интервью шоу Heart Breakfast назвал свою супругу Кейт Миддлтон "самой замечательной мамой и женой", добавив, что без неё их семья не справилась бы после её лечения от рака.