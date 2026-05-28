Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Безнаказанность обернулась трагедией: агрессивный подросток разбил голову пенсионерке
Призрак северного фронта: зачем Киев упорно рисует страшный сценарий на границе
Земля тормозит, а мы не замечаем: что на самом деле происходит с сутками
Лесники не смогли сдержать эмоций: в Подмосковье нашли способ привязать людей к земле
Ваш автомобиль не пройдет? Какие изменения в техосмотре готовят для водителей
Курорты Красного моря охватила финансовая лихорадка: владельцы отелей подготовили неприятный сюрприз
Если бы финансы позволяли: почему Павел Деревянко соглашается на роли, которые ему не нравятся
Правовые ловушки на дороге: какие намеки инспектора обернутся сроком
Оцепление и работа саперов в Нижнем Новгороде: утренняя атака изменила жизнь целого района

График захвата внимания: зачем Меган Маркл и принц Гарри намеренно перебивают новости о королевской семье

Шоу-бизнес

Супруги Сассекские, давно живущие в Калифорнии, по-прежнему умудряются держать в напряжении Букингемский дворец. Портал RadarOnline утверждает, что у Меган Маркл и принца Гарри есть хитроумная стратегия: они заранее планируют свои публичные выходы и посты в соцсетях так, чтобы они совпадали с важными событиями королевской семьи. Эксперты уже окрестили это "графиком захвата внимания".

принц гарри и меган маркл
Фото: commons.wikimedia.org by Northern Ireland Office, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
принц гарри и меган маркл

Ярче всего схема сработала во время рабочей поездки Карла III и Камиллы в Северную Ирландию. В самый её разгар Меган выложила серию романтичных снимков с Гарри в честь годовщины свадьбы. Заголовки в тот же день переключились на Сассексов.

"В некоторых кругах дворца царит огромное разочарование, потому что эта ситуация постоянно повторяется. Каждый раз, когда проходит важное мероприятие с участием короля или королевы, появляется что-то от Гарри и Меган, что снова привлекает внимание СМИ к ним", — высказался собеседник портала.

По данным издания, расписание выстроено до мелочей — от заявлений до фотографий. Во дворце такое поведение считают нелепым и возмутительным, но повлиять на пару уже не могут.

Ранее принц Уильям в интервью шоу Heart Breakfast назвал свою супругу Кейт Миддлтон "самой замечательной мамой и женой", добавив, что без неё их семья не справилась бы после её лечения от рака.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
После поездки в Старобельск у западной прессы сорвало маски: кадры вызвали слишком жёсткую реакцию
Мир. Новости мира
После поездки в Старобельск у западной прессы сорвало маски: кадры вызвали слишком жёсткую реакцию
Эра хрупкого поликарбоната прошла: новый тип теплиц задает иные стандарты прочности
Садоводство, цветоводство
Эра хрупкого поликарбоната прошла: новый тип теплиц задает иные стандарты прочности
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Недвижимость
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Популярное
Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными

Не спешите выбрасывать изношенную оснастку, ведь существуют проверенные методы, позволяющие вернуть инструменту заводскую твердость и прежнюю точность.

Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
Тупик перекрёстка мира: амбиции Пашиняна сталкиваются с жёсткой реальностью Любовь Степушова Трамп проиграл Ближний Восток: Иран вышел из войны победителем, а Израиль снова остался один Юрий Бочаров Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев
После поездки в Старобельск у западной прессы сорвало маски: кадры вызвали слишком жёсткую реакцию
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
В Токио паника: Китай обрубает все контакты после дерзкой провокации у Тайваня
В Токио паника: Китай обрубает все контакты после дерзкой провокации у Тайваня
Последние материалы
Игрушки для параноиков и суровые вездеходы: 7 кроссоверов, расколовших авторынок
Без железа и без остановки — пять движений, после которых жир продолжит гореть даже на диване
Новые льготы ЖКХ с июля 2026 года: кто сможет платить вдвое меньше уже этим летом
Математика выживания в России: ради собственной крыши над головой придется забыть о жизни
Геополитический разворот на южных рубежах: Москва закрепила стратегические позиции в Кабуле
Театр одного актера: как Кая Каллас использует эвакуацию из Киева
Эта жидкость из-под крана бьет по сердцу: на Ямале в стаканы пробралась невидимая и опасная зараза
Легендарное челябинское море превратили в руины: берег Смолино захлестнула волна разрухи
Не отказывайтесь от бургеров даже если вы вегетарианец: как чечевица меняет представление о фаст-фуде
Кошельки водителей опустели: на Камчатке топливный рынок лихорадит из-за новых ценников
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.