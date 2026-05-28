Зрелище не для слабонервных: продюсер раскрыл тайный рацион Селены Гомес

Музыкальный продюсер Бенни Бланко, супруг певицы Селены Гомес, стал гостем велнес-подкаста Гвинет Пэлтроу Goop. Разговор зашёл о питании, и Бланко сделал неожиданное признание: его жена, известная миллионам поклонников, питается так, будто ей лет пять.
По словам продюсера, Гомес почти не ест овощи и фрукты. Однажды ранним утром он спустился на кухню без четверти семь и застал её за поеданием бургера и картофеля фри из фастфуда.
"Она практически не ест овощи. Её рацион — это диета пятилетнего ребёнка. Однажды в 6:45 я зашёл на кухню, а она уже ела бургер с картошкой фри", — поделился Бланко.
Гвинет Пэлтроу, которая сама известна фанатичным отношением к здоровому образу жизни, восприняла эту историю с юмором. Она пошутила, что в её "велнес-империи" такие завтраки не одобряются. Однако тут же призналась: в последнее время она тоже стала мягче к себе — после долгих ограничений снова разрешила себе хлеб на закваске и фермерский сыр.
