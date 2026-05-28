Старость должна быть красивой: поведение Серова и Глызина на сцене вызвало гнев Кушанашвили

Телеведущий и журналист Отар Кушанашвили в авторском подкасте обрушился на возрастных артистов, которые отказываются завершать карьеру. Под горячую руку попали сразу двое — Алексей Глызин и Александр Серов. Кушанашвили заявил, что уважает обоих, но не понимает, зачем они продолжают выходить на сцену.

Отар Кушанашвили
Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Отара Кушанашвили by Личный Инстаграм-аккаунт Отара Кушанашвили
Особенно досталось Серову. Журналист возмущён не только пением, но и поведением музыканта перед зрителями.

"Во что превратил себя Александр Серов? В прошлом импозантный красавец. А как он сейчас выходит на сцену? Чешет гениталии, харкается и так далее. У человека огромное количество заработанных денег, мог бы уже позволить себе удалиться на покой… Я вижу, как он подходит к краю сцены, сморкается прямо на человека", — возмутился Кушанашвили.

Глызину тоже досталось. Журналист присутствовал на его юбилейном концерте в честь 70-летия и признался, что боялся, как бы артист не умер прямо во время песни "Зимний вечер в Сорренто". Он посоветовал не вытягивать и выключить микрофон, хотя отметил, что у Глызина есть чувство юмора и он ясно мыслит.

Ранее сам Кушанашвили, переживший рак кишечника четвёртой стадии, рассказывал, что его мучают сильные боли в животе, которые он назвал "побочным явлением" болезни. При этом он заверил, что всегда побеждает и не собирается сдаваться.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
