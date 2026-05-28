Телефон за свой счёт с 13 лет: почему родители отказались дарить Полине Дибровой подарок

Модель и телеведущая Полина Диброва, экс-супруга известного телеведущего Дмитрия Диброва, вспомнила, как начиналась её карьера. Живя в Ростове-на-Дону, она с раннего возраста стремилась к финансовой независимости — и первой целью стал собственный мобильник.

Фото: instagram by личный аккаунт Полины Добровой в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Полина Диброва

"Я специально ходила в бюро трудоустройства. А после, когда стала постарше, я стала промоутером, кстати, лучшим промоутером агентства. В 17 лет, когда я заканчивала школу, мне предложили стать менеджером над промоутерами, но нужно было учиться", — поделилась Полина в интервью kp.ru.

Диброва подчёркивает, что родители не стали покупать ей желанный телефон в подарок. Они мотивировали дочку заработать на него самой — и эта привычка к труду осталась на всю жизнь. К тому же уборка по дому всегда была её обязанностью, так что дисциплина прививалась с детства.

Ранее Полина Диброва перенесла серьёзную операцию по удалению кисты с пересадкой кости. Она призналась, что проснулась после наркоза и увидела рядом возлюбленного Романа Товстика, что стало для неё настоящим спасением.