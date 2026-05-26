Крик и лёд: какое экстремальное хобби объединяет принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Наследник британского престола принц Уильям в ходе рабочей поездки в Северный Уэльс удивил публику неожиданным признанием. Оказалось, он заядлый любитель плавания в ледяной воде — занятия, которое в народе называют моржеванием. Этим экстремальным увлечением он занимается вместе с супругой Кейт Миддлтон.

На пляже в заливе Колвин принц встретился с местными активистами, поддерживающими молодёжные прибрежные сообщества. В беседе он рассказал, что регулярно практикует холодные заплывы во время поездок в Шотландию. И получает от этого огромное удовольствие, хотя процесс даётся нелегко.

"После этого чувствуешь себя прекрасно. Мне это нравится. Я много кричу и воплю, когда захожу в воду", — поделился принц Уильям с юмором.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон уже публично признавалась в любви к экстремальному закаливанию. Таким образом, супругов объединяет не только официальная деятельность, но и необычное хобби.

Ранее принц Уильям в интервью шоу Heart Breakfast назвал Кейт Миддлтон "самой замечательной мамой и женой". Он признался, что без неё их семья не справилась бы после её лечения от онкологического заболевания.