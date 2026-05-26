Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Активы ЮГК снова выставили на продажу: торги пошли совсем не по сценарию
Уже не просто гости: как диаспоры в Европе незаметно превратились в мощное оружие
Героизм воинов на фронте отметили официально: казакам "Терека" вручили высшие боевые знаки отличия
Бэби-бум в Новосибирском зоопарке: белый медвежонок Умка стал звездой сезона в 2026 году
Судебный финал или пауза: адвокат раскрыл детали пребывания Чекалина в изоляторе
Аренда жилья в Уфе взрывается: что на самом деле скрывает рост рынка на 18% в 2026
Музыкальные воспоминания: Филипп Киркоров посвятил Кристине Орбакайте особое поздравление
Бурная молодость против рассудительности: МакSим сравнила себя с 17-летней дочерью
Лекарства без признаний: объем рынка ментального здоровья в РФ вырос в четыре раза

Крик и лёд: какое экстремальное хобби объединяет принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Шоу-бизнес

Наследник британского престола принц Уильям в ходе рабочей поездки в Северный Уэльс удивил публику неожиданным признанием. Оказалось, он заядлый любитель плавания в ледяной воде — занятия, которое в народе называют моржеванием. Этим экстремальным увлечением он занимается вместе с супругой Кейт Миддлтон.

принц Уильям
Фото: commons.wikimedia.org by Ian Jones, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
принц Уильям

На пляже в заливе Колвин принц встретился с местными активистами, поддерживающими молодёжные прибрежные сообщества. В беседе он рассказал, что регулярно практикует холодные заплывы во время поездок в Шотландию. И получает от этого огромное удовольствие, хотя процесс даётся нелегко.

"После этого чувствуешь себя прекрасно. Мне это нравится. Я много кричу и воплю, когда захожу в воду", — поделился принц Уильям с юмором.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон уже публично признавалась в любви к экстремальному закаливанию. Таким образом, супругов объединяет не только официальная деятельность, но и необычное хобби.

Ранее принц Уильям в интервью шоу Heart Breakfast назвал Кейт Миддлтон "самой замечательной мамой и женой". Он признался, что без неё их семья не справилась бы после её лечения от онкологического заболевания.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Прощай, бетонный забор: создаем живую цветущую стену от соседей за один сезон на века
Садоводство, цветоводство
Прощай, бетонный забор: создаем живую цветущую стену от соседей за один сезон на века
В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет
Авто
В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет
Популярное
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения

Разбираемся, почему стандартные упражнения на пресс часто оказываются неэффективными и как правильно выстроить работу глубоких мышц для улучшения осанки.

Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
Минус размер к лету без спорта и голодовок: 5 привычек, которые работают, пока вы спите
После атаки по Киеву в украинском Генштабе начались разговоры, которых Банковая боялась
Крах большой сделки: ключевые доноры НАТО взбунтовались против планов генсека Рютте Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров
В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет
Прощай, бетонный забор: создаем живую цветущую стену от соседей за один сезон на века
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
Последние материалы
Слизни будут ликовать! Этот популярный способ защиты клубники оказался абсолютной пустышкой
Активы ЮГК снова выставили на продажу: торги пошли совсем не по сценарию
Израильтяне в ярости: Киев разнесли за государственные почести пособнику Гитлера
Уже не просто гости: как диаспоры в Европе незаметно превратились в мощное оружие
Запихнул и пошел: 2 варианта сумок, которые легко обманут строгие замеры в аэропорту
А нам всё равно: как пингвины Огненной Земли адаптируются к глобальному потеплению
Героизм воинов на фронте отметили официально: казакам "Терека" вручили высшие боевые знаки отличия
Живой щит Брюсселя: ЕС бросает своих дипломатов под удар России ради новой сенсации
Крик и лёд: какое экстремальное хобби объединяет принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Бэби-бум в Новосибирском зоопарке: белый медвежонок Умка стал звездой сезона в 2026 году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.