Судебный финал или пауза: адвокат раскрыл детали пребывания Чекалина в изоляторе

Экс-супруг известной блогерши Лерчек Артём Чекалин проведёт ближайшее время в следственном изоляторе. Окончательное решение о его дальнейшей судьбе примет апелляционная инстанция, сообщил адвокат Константин Третьяков.

Фото: youtube.com by канал ЭМПАТИЯ МАНУЧИ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блогер Лерчек и ее муж

По словам защитника, со здоровьем у его подзащитного сейчас всё в порядке. Никаких серьёзных нареканий нет.

"Артём будет в СИЗО до апелляции, в зависимости от решения которой будет решена его дальнейшая судьба и местонахождение. Здоровье нормальное, нареканий нет", — заявил Третьяков, чьи слова приводит Super.ru.

Напомним, в апреле Гагаринский суд Москвы вынес приговор Чекалину. Блогера взяли под стражу прямо в зале. Защита надеялась на оправдательный вердикт, но сам Артём перед заседанием попрощался с детьми. Он признался им, что может не вернуться домой, и, по его словам, это далось им тяжело.

Ранее телеведущий Отар Кушанашвили жёстко раскритиковал бывшую супругу Артёма — Валерию Чекалину (Лерчек), у которой диагностирован рак желудка четвёртой стадии.