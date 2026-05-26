Музыкальные воспоминания: Филипп Киркоров посвятил Кристине Орбакайте особое поздравление

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров в Instagram*-аккаунте опубликовал трогательное видео в честь 55-летия Кристины Орбакайте. Ролик наполнен памятными фрагментами из их многолетней дружбы, а музыкальным фоном стала песня "Кристина", которую Киркоров когда-то посвятил имениннице.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров

В подписи к публикации певец не скупился на тёплые слова. Он признался, что бережно хранит все годы их знакомства — от детства до зрелости.

"С юбилеем, дорогая Кристина! Люблю, бережно храню все наши детские, отроческие, юношеские и зрелые годы! Ты потрясающая артистка и невероятный друг! С совершеннолетием, моя дважды отличница!" — написал Киркоров.

Орбакайте не осталась в долгу и коротко, но душевно ответила: "Спасибо, мой дорогой".

