Бурная молодость против рассудительности: МакSим сравнила себя с 17-летней дочерью

Певица МакSим, пережившая тяжёлую кому и вернувшаяся на сцену, в новом выпуске шоу Басты "Вопрос ребром" откровенно сравнила свою бурную молодость с тем, как растёт её старшая дочь. Разница, по словам артистки, колоссальная.

Фото: commons.wikimedia.org by DINARA SATZHAN / ДИНАРА САТЖАН, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ МакSим

Сейчас дочери МакSим 17 лет — ровно столько же было самой певице, когда она уже вовсю зарабатывала на жизнь. Правда, способ тогда выбрала не самый типичный для будущей звезды.

"Я, конечно, разгильдяйка была ужасная. Уже в 17 лет я работала в стриптиз-клубе. Пела, пока девочки переодевались", — вспомнила артистка в эфире.

По словам МакSим, её "ловила вся Казань", поведение напоминало полёт воздушного шарика. А дочь, наоборот, спокойна и рассудительна. Однажды друзья-подростки пришли к ним ночевать и вместо шумной вечеринки с алкоголем выбрали настольные игры. На предложение купить выпивку вежливо отказались, пояснив, что просто не любят и не уважают спиртное, хотя всем уже за 18.

