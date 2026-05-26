Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бурная молодость против рассудительности: МакSим сравнила себя с 17-летней дочерью
Лекарства без признаний: объем рынка ментального здоровья в РФ вырос в четыре раза
Рост продаж самогонных аппаратов насторожил врачей: россиян заманивают в опасную ловушку
Испытательный срок за рулем: как новая реформа МВД изменит жизнь выпускников автошкол
Гонка за идеалом выжимает досуха: как вернуть контроль над жизнью без чувства вины
Эти признаки на листьях смородины говорят о нашествии тли — действовать нужно немедленно
Золотая медаль как проклятие: почему Филипп Киркоров боится встреч с одноклассниками
Иллюзия счастья или жёсткий расчёт: скрытые подробности распада семьи Фёдора Бондарчука
Ребенок может освоить второй и третий языки: начинать обучение стоит раньше, чем думают многие

Коварная азбука: итальянский ведущий НТВ высмеял невозможное для него русское слово

Шоу-бизнес

Итальянский ведущий кулинарного тревел-шоу "Поедем, поедим!" на канале НТВ Федерико Арнальди в очередной раз столкнулся с коварством русского языка. В Instagram*-аккаунте он опубликовал видео, где честно признался: есть слово, которое его достало.

Рука переключает каналы пультом
Фото: https://unsplash.com by Glenn Carstens-Peters is licensed under Free
Рука переключает каналы пультом

Арнальди рассказал, что каждый раз, когда пытается его произнести, внутренний речевой аппарат устраивает саботаж. Речь идёт о длиннющем термине, которым обозначают места, куда ходят туристы.

"Каждый божий раз, когда я пытаюсь выговорить это невозможное слово, мой язык объявляет официальную забастовку. (…) Это бесконечный набор твёрдых букв", — поиронизировал телеведущий.

Он с юмором обратился к подписчикам с вопросом: как русские вообще додумались склеить столько согласных в одном слове? Поклонники в комментариях тут же принялись объяснять итальянцу, что "достопримечательность" — это ещё цветочки, и предложили потренироваться на "защищающемся" или "переосвидетельствовании".

Ранее народный артист РСФСР Александр Калягин, объявивший об уходе из кино, рассказал, что пишет необычные мемуары. В конце книги он разместит QR-код с аудиозаписями своего голоса — чтением Гоголя, Рабле и Пушкина из "Золотого фонда радио".

Ранее актриса Дарья Мороз рассказала, что в спорах с 15-летней дочерью предлагает ей выбор: временно пожить у отца Константина Богомолова или принять домашние правила.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Красота и стиль
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Кулинарный апгрейд: превращаем привычный огуречный салат в изысканный сливочный шедевр
Еда и рецепты
Кулинарный апгрейд: превращаем привычный огуречный салат в изысканный сливочный шедевр
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
Красота и стиль
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
Популярное
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения

Разбираемся, почему стандартные упражнения на пресс часто оказываются неэффективными и как правильно выстроить работу глубоких мышц для улучшения осанки.

Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
После атаки по Киеву в украинском Генштабе начались разговоры, которых Банковая боялась
Минус размер к лету без спорта и голодовок: 5 привычек, которые работают, пока вы спите
Крах большой сделки: ключевые доноры НАТО взбунтовались против планов генсека Рютте Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров
Прощай, бетонный забор: создаем живую цветущую стену от соседей за один сезон на века
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
После удара по студентам в ЛНР в Европе начали звучать слова, которые раньше считали немыслимыми
После удара по студентам в ЛНР в Европе начали звучать слова, которые раньше считали немыслимыми
Последние материалы
Тля обходит эти места стороной: три копеечные травы, создающие защитный барьер вокруг малины
Бурная молодость против рассудительности: МакSим сравнила себя с 17-летней дочерью
Хватит варить пустую кашу: попробуйте эту уникальную технику приготовления гречки с фаршем
Стерли в порошок стереотипы: какие три вещи превратят коричневую юбку в хит сезона
Забытая экспедиция ОГПУ: что искали агенты Дзержинского на далеком Сейдозере
У парикмахеров отобрали ножницы: в Китае нашли способ подровнять кончики без слез
Поменяйте минутный ритуал на балконе на 480 часов работ — эта статья УК РФ поражает
Не зола и не навоз: агроном раскрыл главную подкормку клубники во время цветения
Лекарства без признаний: объем рынка ментального здоровья в РФ вырос в четыре раза
Коварная азбука: итальянский ведущий НТВ высмеял невозможное для него русское слово
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.