Коварная азбука: итальянский ведущий НТВ высмеял невозможное для него русское слово

Итальянский ведущий кулинарного тревел-шоу "Поедем, поедим!" на канале НТВ Федерико Арнальди в очередной раз столкнулся с коварством русского языка. В Instagram*-аккаунте он опубликовал видео, где честно признался: есть слово, которое его достало.
Арнальди рассказал, что каждый раз, когда пытается его произнести, внутренний речевой аппарат устраивает саботаж. Речь идёт о длиннющем термине, которым обозначают места, куда ходят туристы.
"Каждый божий раз, когда я пытаюсь выговорить это невозможное слово, мой язык объявляет официальную забастовку. (…) Это бесконечный набор твёрдых букв", — поиронизировал телеведущий.
Он с юмором обратился к подписчикам с вопросом: как русские вообще додумались склеить столько согласных в одном слове? Поклонники в комментариях тут же принялись объяснять итальянцу, что "достопримечательность" — это ещё цветочки, и предложили потренироваться на "защищающемся" или "переосвидетельствовании".
* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ
