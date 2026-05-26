Золотая медаль как проклятие: почему Филипп Киркоров боится встреч с одноклассниками

Народный артист России Филипп Киркоров откровенно высказался о своём отношении к встречам с бывшими одноклассниками. Поп-король признался, что предпочитает держаться от них подальше — слишком неприятные воспоминания остались со школы.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Филипп Киркоров на РНМП

Оказалось, главной причиной травли стала его золотая медаль. Одноклассники завидовали успехам будущей звезды, а на выпускном и вовсе демонстративно пересели на другую скамейку, чтобы не сидеть с ним рядом.

"Со мной не разговаривали мои одноклассники, потому что я получил золотую медаль, и они мне все завидовали. <…> С одним одноклассником я дружу до сих пор, остальные — рассосались по миру. Ещё не хватало! Сейчас придут и скажут: "Позолоти ручку"", — цитирует певца Telegram-канал "Звездач".

Единственный раз, когда Киркоров всё же посетил встречу выпускников, ситуация повторилась: сначала его игнорировали, а потом бросились просить автографы для родственников. С тех пор он больше не рискует.

