Золотая медаль как проклятие: почему Филипп Киркоров боится встреч с одноклассниками

Народный артист России Филипп Киркоров откровенно высказался о своём отношении к встречам с бывшими одноклассниками. Поп-король признался, что предпочитает держаться от них подальше — слишком неприятные воспоминания остались со школы.
Оказалось, главной причиной травли стала его золотая медаль. Одноклассники завидовали успехам будущей звезды, а на выпускном и вовсе демонстративно пересели на другую скамейку, чтобы не сидеть с ним рядом.
"Со мной не разговаривали мои одноклассники, потому что я получил золотую медаль, и они мне все завидовали. <…> С одним одноклассником я дружу до сих пор, остальные — рассосались по миру. Ещё не хватало! Сейчас придут и скажут: "Позолоти ручку"", — цитирует певца Telegram-канал "Звездач".
Единственный раз, когда Киркоров всё же посетил встречу выпускников, ситуация повторилась: сначала его игнорировали, а потом бросились просить автографы для родственников. С тех пор он больше не рискует.
