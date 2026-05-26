Лицо, которое она не узнала: как врачи покалечили челюсть МакSим во время борьбы за жизнь

Певица МакSим, пережившая тяжёлую форму коронавируса и почти два месяца проведшая в коме, в шоу Басты "Вопрос ребром" впервые подробно рассказала о последствиях. Артистка призналась, что больше всего её шокировала не сама болезнь, а собственное лицо после пробуждения.
Когда она впервые посмотрела в зеркало, то не узнала себя. Особенно её испугала челюсть — она выглядела неестественно. Вопрос к врачу сорвался с губ сам собой.
"Я говорю: "А что у меня с челюстью?"" — рассказала певица в эфире.
Медик ответил спокойно: в экстренных процедурах, когда из организма срочно вытаскивали трубки и шланги, челюсть случайно повредили. Врач объяснил, что при реанимации счёт идёт на секунды — пациентам ломают рёбра и грудную клетку, и это норма. Он даже пошутил, что МакSим ещё повезло отделаться относительно легко.
Артистка не стала вдаваться в подробности лечения, но дала понять, что восстановление было долгим и мучительным. Тем не менее она вернулась на сцену и продолжает работать.
