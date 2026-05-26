Главная посылка года уже на руках: T-Killah назвал имя младшего наследника

У рэпера Александра Тарасова, известного под псевдонимом T-Killah, и его супруги Марии Тарасовой (в девичестве Беловой) случилось пополнение. В семье родился второй мальчик. Сам артист первым поделился радостной вестью с поклонниками в своих соцсетях.
Малыша назвали Назаром. Он появился на свет 20 мая 2026 года. Теперь в семье подрастают двое сыновей: старшему Ивану-Лионелю уже три года, а младшему — всего несколько дней.
"+1 Тарасов. Встречайте — Назар Александрович. 20.05.2026", — написал рэпер.
Ещё в апреле артист публиковал видео с особым семейным ритуалом, где он приветствовал жену и старшего сына характерным жестом. Подпись тогда была интригующей: "Готовимся встречать главную посылку года".
Сейчас семья принимает поздравления от друзей и коллег по шоу-бизнесу.
Ранее T-Killah и Мария Тарасова провели гендер-пати вдвоём, попросив официанта принести стакан с лимонадом нужного цвета, чтобы узнать пол будущего малыша.
