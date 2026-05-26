Новая глава жизни: старший сын Натальи Водяновой стал выпускником престижного вуза

Бывший супруг Натальи Водяновой, британский аристократ и бизнесмен Джастин Портман, трогательно поздравил своего 24-летнего сына Лукаса. Молодой человек только что окончил престижный Брауновский университет, входящий в Лигу плюща, причём сделал это с отличием.

Портман-старший не скрывает эмоций. Он обратился к наследнику с проникновенными словами, в которых выразил безмерную гордость и родительскую любовь.

"Перед тобой открыты все возможности. Мы очень гордимся тобой. Мы все тебя очень любим", — написал бизнесмен.

Лукас — старший ребёнок Водяновой и Портмана. У него есть сестра Нева и брат Виктор. Сама супермодель официально объявила о расставании с мужем в 2011 году, а в 2020-м вышла замуж за миллиардера Антуана Арно, родив ему двоих сыновей — 12-летнего Максима и 9-летнего Романа.

