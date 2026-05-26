Борьба продолжается: Отар Кушанашвили столкнулся с новыми болями после лечения рака

Журналист и шоумен Отар Кушанашвили, которому в 2024 году диагностировали рак кишечника четвёртой стадии, вновь обратил внимание подписчиков на своё здоровье. Он признался, что последние три дня его мучают жуткие боли в животе.
По словам 55-летнего артиста, периодические неприятные ощущения — нормальное явление для того, кто прошёл через онкологию и добился ремиссии. Однако он не намерен сдаваться.
"Жутчайшие боли три дня кряду. Живот болит до жутчайшей степени. Не всё безоблачно, но я всегда побеждаю. Мне надо пережить это, так как боли в животе — побочное явление. Терпеть его не могу, так как не могу полностью отдаться работе", — поделился Кушанашвили в Instagram*-аккаунте.
Он рассказал, что готовится к съёмкам, совершил прогулку, но ради безопасности исключил из рациона даже кофе. В ближайших планах — поздравить сына с окончанием учебного года и продолжать радоваться жизни, несмотря на трудности.
Ранее сам Кушанашвили жёстко раскритиковал блогершу Валерию Чекалину (Лерчек), которая борется с онкологией. Он назвал происходящее вокруг неё "цирковым шоу" и посоветовал не превращать болезнь в спектакль.
