Сладкий бизнес: Меган Маркл рассказала о предпочтениях принца Гарри ради рекламы джема

44-летняя герцогиня Сассекская Меган Маркл придумала неожиданный ход для продвижения варенья собственного бренда. Она публично перечислила, какие вкусы джемов предпочитают члены её семьи.

Оказалось, что принц Гарри безоговорочно выбирает малиновый. Их семилетний сын Арчи любит и малину, и клубнику, а четырёхлетняя дочь Лилибет — исключительно клубничный. Сама Меган призналась, что ей больше по душе апельсиновый мармелад.

"Принц Гарри предпочитает малиновое варенье, Лилибет выбирает клубничное, а Арчи нравятся оба этих вкуса. Я же люблю апельсиновый мармелад", — рассказала герцогиня, рекламируя продукцию.

В прошлом месяце Меган уже обещала отправить баночку своего джема партнёру по сериалу "Форс-мажоры" Патрику Джей Адамсу. Актёр пошутил, что не получил образец, потому что у него недостаточно подписчиков в соцсетях. Теперь, судя по всему, герцогиня решила сделать ставку на семейные вкусы.

Ранее Меган Маркл уже подвергалась критике из-за планов коммерчески использовать свой герцогский титул — источники RadarOnline тогда сообщали, что её окружение обсуждает участие в закрытых мероприятиях за гонорар с упором на статус члена королевской семьи.