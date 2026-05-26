На плаву вопреки всему: как народная любовь спасла Ларису Долину от нервного срыва

Народная артистка России Лариса Долина в эфире программы "Песни от всей души" на телеканале "Россия" откровенно высказалась о том, как пережила тяжёлый период, связанный с громкой историей вокруг её жилья. По словам певицы, спасательной соломинкой стали обычные зрители.

Фото: vk.com/larisadolinacom is licensed under Free More Info Певица Лариса Долина

Долина призналась, что в тот момент получала огромное количество писем с тёплыми словами. Именно эти послания не давали ей окончательно сломаться под грузом проблем, которые тянулись довольно долго.

"Именно это удерживало меня на плаву и помогало не упасть под той тяжестью, которую я несла довольно долгое время. Как только прочту какое-нибудь письмо, естественно, начинаю рыдать, через слёзы выходит боль", — поделилась артистка.

Певица назвала произошедшее испытанием, которое заставило её многое переосмыслить. Сейчас она твёрдо заявляет: эта глава закрыта, всех она простила. Долина живёт ради семьи и работы, а негатив оставила в прошлом.

Ранее продюсер Виктор Дробыш рассказал, как едва не перевёл деньги телефонным мошенникам, которые сообщили ему о заминированном автомобиле прямо во время премии в "Крокус Сити Холле".