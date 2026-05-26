Дисковечер в центре Москвы — 29 мая в фудхолле Дружба: живой концерт Лады Дэнс

29 мая фудхолл "Дружба Москва" (ТДЦ "Аркадия") приглашает на вечер невероятного драйва и любимых хитов. Хэдлайнер вечеринки в самом центре Москвы — неподражаемая певица Лада Дэнс.

Фото: Пресс-служба Медиа-агентства GRAFFA is licensed under public domain Афиша концерта Лады Дэнс

Вас ждет живое выступление королевы диско конечно, знаковые хиты "Девочка-ночь" и "Регги в ночи", которые знает вся страна. Специальным гостем мероприятия станет легенда мирового бокса Костя Цзю, а ведущим вечеринки выступит популярный актер, звезда сериала "Молодежка. Новая смена" и "Ледникового периода" Артур Каспранов.

Гостей порадуют не только живым концертом, но и насыщенной развлекательной программой: розыгрышами призов от партнеров и гастрономическим праздником, ведь фудхолл "Дружба", расположенный в 5 минутах от метро "Новокузнецкая", объединил в себе лучшие кухни мира. Финальным аккордом вечера станет сет от ди-джея с лучшими хитами 90-х и не только. Идеальный сценарий для вечера в компании друзей или коллег: от вкусного ужина до танцев под "Девочку-ночь".

Где: Фудхолл "Дружба", ТДЦ "Аркадия", Большой Овчинниковский переулок, 16 (5 минут от метро "Новокузнецкая")

Когда: 29 мая, сбор гостей в 19:00.

Вход свободный! Подробная информация и регистрация доступны по ссылке.