Скрытая сторона жизни композитора: Игорь Крутой рассказал о прозвищах в семье

Композитор и продюсер Игорь Крутой опубликовал совместные кадры с 22-летней дочерью Александрой в Instagram*-аккаунте. Пара не просто позировала, но и приоткрыла завесу над своими домашними традициями.

Оказалось, у них давно заведены ласковые имена друг для друга. Крутой называет наследницу "липучкой" — за её привычку постоянно обниматься и виснуть на отце. А вот сама дочь выбрала для папы другое прозвище.

"Тискает она меня, а не я её. Потому что она липучка. А ещё, когда я на важной встрече, включаю видео от неё, а там: "Зайчик". И все на меня так оборачиваются", — поделился музыкант.

Александра подтвердила: папу она называет "зайчиком", а иногда "мишкой". Однажды она нашла в ресторане рисунок с этими зверями, сфотографировала его и теперь использует как заставку на телефоне. Это одно из самых дорогих для неё изображений.

Девушка окончила престижную школу в США, а затем поступила на бизнес-факультет университета в Майами. Крутой рассказывал, что год обучения обходится примерно в 35 тысяч долларов, но он с радостью поддерживает дочь. Вся семья рада, что Александра не стремится на сцену.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ