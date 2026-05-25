Мемуаров не будет? Александр Розенбаум признался, почему пасует перед бумагой

Народный артист России Александр Розенбаум рассказал, что пока не готов взяться за написание книги. Материала для мемуаров у него достаточно, но одного желания мало.

Александр Розенбаум
Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Александр Розенбаум

По словам 73-летнего музыканта, к такому труду нужно подходить ответственно — садиться и писать, оставив все остальные дела. Однако сам он признаёт за собой недостаток усидчивости, чтобы корпеть над рукописью долгое время.

"Есть о чём написать, но к этому нужно подойти ответственно. Просто тяп-ляп не могу, а ответственно — значит, всё бросить и сесть за работу. А я не очень усидчивый, кстати, человек", — поделился Розенбаум.

В апреле прошлого года артист уже оказывался в центре скандала: СМИ написали, что он зарегистрировал названия своих песен в качестве товарных знаков для продажи алкоголя. Розенбаум назвал эти публикации "жёлтыми" и заявил, что их авторов стоило бы наказать.

На самом деле патентование фраз потребовалось для выпуска мерча и сувениров к его мюзиклу "Вальс-Бостон". Среди зарегистрированных брендов — строчки "Ау", "Доля казачья — служба лихая", "Налетела грусть", "Любить — так любить", "Летать — так летать", "Гоп-стоп, мы подошли из-за угла" и "Заходите к нам на огонёк". Никакого отношения к спиртному это не имеет, заверил артист.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
