Конец эпохи в "Шоу Воли": почему Илья Соболев решил покинуть популярный проект на ТНТ

Комик Илья Соболев, известный по резиденству в Comedy Club и фильму "Свободные отношения", в начале мая покинул "Шоу Воли" на канале ТНТ. Проект, где он проработал три года, теперь ведёт рэпер Джиган. Сам Соболев впервые подробно объяснил своё решение.

Артист признался, что давно хотел уйти, но не было возможности. Его задача на проекте была простой: шутить за деньги. Он выполнял её исправно, но в какой-то момент понял, что вырос из формата.

"Я всегда мечтал вот в таком шоу работать, где всем пофиг на шоу. А там так всё важно, там важно, чтобы Пашка был классный. Я Пашку люблю, но это его программа", — заявил Соболев в интервью VK-шоу "Кстати".

При этом он подчеркнул, что не обидел Павла Волю жёсткими шутками. По словам Соболева, юморист умеет отделять творчество от личного, в отличие от многих других публичных деятелей.

"В чём-то мы с ним на одной волне", — добавил комик, подтвердив, что они сохранили дружеские отношения.

Сейчас Соболев развивает собственное шоу "Токсики" и воспитывает троих детей.