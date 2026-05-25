Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Связь сквозь тысячелетия: как египетский символ удачи оказался в руках иберийских воинов
Россияне массово беднеют: почему магазины убирают привычные товары с полок уже сейчас
Вторая жизнь просрочки: где испорченное мясо тайно превращают в аппетитный хит продаж
Пусть получает оклад!: Алёна Яковлева прилюдно отчитала приглашённую артистку Театра сатиры
Скрытая сторона жизни композитора: Игорь Крутой рассказал о прозвищах в семье
Ипотека для студентов может стать ловушкой: банки назвали главный риск программы
Троянский конь в борьбе с весом: ученые нашли способ взломать обмен веществ
Телефон тормозит и не заряжается? Одна скрытая проблема с памятью может все объяснить
Без обид и претензий: дочь Анны Ковальчук высказалась о самой интимной сцене в "Тайнах следствия"

Конец эпохи в "Шоу Воли": почему Илья Соболев решил покинуть популярный проект на ТНТ

Шоу-бизнес

Комик Илья Соболев, известный по резиденству в Comedy Club и фильму "Свободные отношения", в начале мая покинул "Шоу Воли" на канале ТНТ. Проект, где он проработал три года, теперь ведёт рэпер Джиган. Сам Соболев впервые подробно объяснил своё решение.

Илья Соболев
Фото: VK Видео by шоу "Кстати", https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Илья Соболев

Артист признался, что давно хотел уйти, но не было возможности. Его задача на проекте была простой: шутить за деньги. Он выполнял её исправно, но в какой-то момент понял, что вырос из формата.

"Я всегда мечтал вот в таком шоу работать, где всем пофиг на шоу. А там так всё важно, там важно, чтобы Пашка был классный. Я Пашку люблю, но это его программа", — заявил Соболев в интервью VK-шоу "Кстати".

При этом он подчеркнул, что не обидел Павла Волю жёсткими шутками. По словам Соболева, юморист умеет отделять творчество от личного, в отличие от многих других публичных деятелей.

"В чём-то мы с ним на одной волне", — добавил комик, подтвердив, что они сохранили дружеские отношения.

Сейчас Соболев развивает собственное шоу "Токсики" и воспитывает троих детей.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
После атаки по Киеву в украинском Генштабе начались разговоры, которых Банковая боялась
Мир. Новости мира
После атаки по Киеву в украинском Генштабе начались разговоры, которых Банковая боялась
Минус лишняя длина — плюс молодость: как правильная стрижка меняет восприятие лица
Красота и стиль
Минус лишняя длина — плюс молодость: как правильная стрижка меняет восприятие лица
Муравьи едят ваши пионы? 3 простых способа прогнать их, не испортив бутоны
Садоводство, цветоводство
Муравьи едят ваши пионы? 3 простых способа прогнать их, не испортив бутоны
Популярное
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки

Масштабная ночная атака на объекты оборонки Украины вызвала волну дискуссий о поражённых целях, их достаточности и перспективах ядерного удара.

Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода
Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
Добавьте это в окрошку — и вкус станет ресторанным: секрет шефа удивил гурманов
Крах большой сделки: ключевые доноры НАТО взбунтовались против планов генсека Рютте Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров
Способ Менделеева от сорняков: 4 простых компонента, чтобы забыть о прополке навсегда
Хлеб из морозилки против лишнего веса: как холод превращает углеводы в пребиотик
ВС России применили сотни дронов и ракет в ходе утренней атаки на Киев
ВС России применили сотни дронов и ракет в ходе утренней атаки на Киев
Последние материалы
Телефон тормозит и не заряжается? Одна скрытая проблема с памятью может все объяснить
Без обид и претензий: дочь Анны Ковальчук высказалась о самой интимной сцене в "Тайнах следствия"
Смена мегаполиса на агросектор: как получить бесплатное жилье и не попасть в кредитную ловушку
Мемуаров не будет? Александр Розенбаум признался, почему пасует перед бумагой
Врачи бьют тревогу: реформа участковых терапевтов может обернуться новыми очередями
АвтоВАЗ нажал на турбо: Lada Azimut готовит то, чего от российских машин не ждал никто
Не в каждой змее есть яд: как отличить гадюку от безобидной ящерицы во время лесной прогулки
Каменный резонатор для мозга: почему древние мегалиты всегда звучат с частотой 110 Гц
Кровать без спинки стала новой одержимостью дизайнеров: у этого тренда нашлась особенность
Когда банк забирает всё: кому из вкладчиков может грозить полное обнуление счёта
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.