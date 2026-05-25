Шлак вместо нот: почему Иосиф Пригожин назвал "Евровидение" политическим цирком

Продюсер Иосиф Пригожин, известный как супруг певицы Валерии, резко высказался о конкурсе "Евровидение". Он считает, что проект давно растерял свою изначальную суть и больше не имеет ничего общего с музыкой.

По словам Пригожина, главная беда конкурса — тотальная политизация. Его превратили в площадку для разделения, а не объединения людей. Продюсер убеждён, что культура и спорт должны быть вне политических игр.

""Евровидение” давно политизировали, когда дали право одной стране участвовать, а другой — нет", — заявил Пригожин в беседе с ТАСС.

Он также жёстко раскритиковал саму концепцию шоу, назвав его "позорным мероприятием". По его мнению, сегодня конкурс — это набор запретов и ограничений, а не соревнование талантов.

"Конкурс давно превратился в шлак и ничего общего с музыкой не имеет", — подчеркнул продюсер.

Пригожин выступил против любых барьеров в мировой культуре. Он уверен: искусство должно быть мостом между странами, а не инструментом для ущемления.