Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Одна рюмка запускает риск: этим людям спиртное может сломать жизнь быстрее остальных
Skoda готовит кроссовер, который в Индии стоит копейки, а в Европе может перевернуть бюджетный сегмент
В Калининграде старый форт рушится на глазах — туристы лезут в руины и рискуют жизнью
Игровые героини тут ни при чем: мужчин в виртуальный мир толкает совсем другая проблема
Роскошный образ и честный монолог: Ксения Алфёрова прервала молчание после распада семьи
Жировой удар по печени оборачивается проблемами с сердцем: процесс идет даже без симптомов
Нежные объятия: дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя опубликовала редкий кадр с возлюбленным
Густота волос теряется не из-за возраста: один сбой в эндокринной цепи запускает лавину последствий
Шрамы прошлого: почему Брэд Питт отказывается жениться на Инес де Рамон

Шлак вместо нот: почему Иосиф Пригожин назвал "Евровидение" политическим цирком

Шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин, известный как супруг певицы Валерии, резко высказался о конкурсе "Евровидение". Он считает, что проект давно растерял свою изначальную суть и больше не имеет ничего общего с музыкой.

Иосиф Пригожин
Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Иосиф Пригожин

По словам Пригожина, главная беда конкурса — тотальная политизация. Его превратили в площадку для разделения, а не объединения людей. Продюсер убеждён, что культура и спорт должны быть вне политических игр.

""Евровидение” давно политизировали, когда дали право одной стране участвовать, а другой — нет", — заявил Пригожин в беседе с ТАСС.

Он также жёстко раскритиковал саму концепцию шоу, назвав его "позорным мероприятием". По его мнению, сегодня конкурс — это набор запретов и ограничений, а не соревнование талантов.

"Конкурс давно превратился в шлак и ничего общего с музыкой не имеет", — подчеркнул продюсер.

Пригожин выступил против любых барьеров в мировой культуре. Он уверен: искусство должно быть мостом между странами, а не инструментом для ущемления.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Хлеб из морозилки против лишнего веса: как холод превращает углеводы в пребиотик
Здоровье
Хлеб из морозилки против лишнего веса: как холод превращает углеводы в пребиотик
Храните лето в бутылке: как приготовить легендарную клубничную настойку за 2 шага
Еда и рецепты
Храните лето в бутылке: как приготовить легендарную клубничную настойку за 2 шага
Муравьи едят ваши пионы? 3 простых способа прогнать их, не испортив бутоны
Садоводство, цветоводство
Муравьи едят ваши пионы? 3 простых способа прогнать их, не испортив бутоны
Популярное
Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода

Масштабные климатические сдвиги веками перекраивали карты и ломали режимы, заставляя целые государства бороться за выживание в условиях глобального холода.

Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
Добавьте это в окрошку — и вкус станет ресторанным: секрет шефа удивил гурманов
ВС России применили сотни дронов и ракет в ходе утренней атаки на Киев
Крах большой сделки: ключевые доноры НАТО взбунтовались против планов генсека Рютте Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров
Способ Менделеева от сорняков: 4 простых компонента, чтобы забыть о прополке навсегда
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
Хлеб из морозилки против лишнего веса: как холод превращает углеводы в пребиотик
Хлеб из морозилки против лишнего веса: как холод превращает углеводы в пребиотик
Последние материалы
МИД России готовит жесткий сигнал Западу: в Киеве заговорили о новой реальности
Роскошный образ и честный монолог: Ксения Алфёрова прервала молчание после распада семьи
За такое повара лишают диплома: ошибка с морсом, которая напрочь стирает вкус клубники
Жировой удар по печени оборачивается проблемами с сердцем: процесс идет даже без симптомов
Нежные объятия: дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя опубликовала редкий кадр с возлюбленным
Орешник изменил правила игры: в Киеве начали иначе смотреть на российские удары
Скрытая жизнь океанического дна: почему вулкан Аксиал переписывает правила формирования земной коры
Густота волос теряется не из-за возраста: один сбой в эндокринной цепи запускает лавину последствий
Семейные каникулы в Китае: лучшие места для встречи с пандами и сказкой Диснея
Шрамы прошлого: почему Брэд Питт отказывается жениться на Инес де Рамон
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.