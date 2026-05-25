Кости перемыты, пепел на сцене: почему Филипп Киркоров считает хейт лучшим комплиментом

Певец Филипп Киркоров заявил, что негатив в соцсетях давно перестал его беспокоить. Более того, артист считает хейт естественным спутником большой популярности.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Филипп Киркоров на РНМП

По его словам, если о человеке много говорят, пусть даже плохого, — это верный маркер востребованности. Посредственные личности редко удостаиваются пристального внимания толпы.

"Ведь кого обсуждают? Кому косточки перемывают? Самых успешных и лучших", — заявил исполнитель в интервью изданию "Леди.Mail".

Киркоров признался, что большинство хейтеров — это люди, которые сами не сумели реализоваться. Вместо того чтобы строить собственную карьеру, они предпочитают перетирать чужие достижения. Артист относится к этому с пониманием и даже с иронией.

За долгие годы на сцене у певца случались провокационные выходки и громкие скандалы. Однако сейчас он спокоен: главное для него — не критика, а любовь публики и живой интерес к его творчеству.