Кости перемыты, пепел на сцене: почему Филипп Киркоров считает хейт лучшим комплиментом

Певец Филипп Киркоров заявил, что негатив в соцсетях давно перестал его беспокоить. Более того, артист считает хейт естественным спутником большой популярности.
По его словам, если о человеке много говорят, пусть даже плохого, — это верный маркер востребованности. Посредственные личности редко удостаиваются пристального внимания толпы.
"Ведь кого обсуждают? Кому косточки перемывают? Самых успешных и лучших", — заявил исполнитель в интервью изданию "Леди.Mail".
Киркоров признался, что большинство хейтеров — это люди, которые сами не сумели реализоваться. Вместо того чтобы строить собственную карьеру, они предпочитают перетирать чужие достижения. Артист относится к этому с пониманием и даже с иронией.
За долгие годы на сцене у певца случались провокационные выходки и громкие скандалы. Однако сейчас он спокоен: главное для него — не критика, а любовь публики и живой интерес к его творчеству.
