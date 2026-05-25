Борьба за слух или за покой? Телеврач Малышева удивилась странному поведению мужа дома

Телеведущая и практикующий врач Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово!" поделилась наблюдением из личной жизни. Тема выпуска касалась профилактики снижения слуха и опасного уровня шума — выше 85 децибел. И тут Малышева вспомнила про своего мужа Игоря.

Оказалось, супруг телеведущей практически никогда не расстаётся с шумоподавляющими наушниками. Причём делает это не на производстве и не в метро, а дома. Где, по её словам, нет даже намёка на опасную громкость.

"Мы живём вдвоём. Поверьте мне, я не произвожу шума в 85 децибел, этого не бывает. Но он всегда в наушниках, всегда. Представляете?" — сказала Елена Малышева в студии.

Она так и не поняла, зачем мужу постоянная звукоизоляция, если их семейный быт едва ли можно назвать шумным. При этом сама Малышева известна своей прямой манерой высказываться. Недавно она уже жёстко прошлась по родителям, которые дают детям необычные имена — гостем её программы тогда стал мальчик по имени Север.