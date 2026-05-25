Пока Акиньшина выбирает коляску: почему экс-жена Козловского обратилась в суд

Бывшая гражданская жена Данилы Козловского, модель Ольга Зуева, подала в суд на актёра о взыскании алиментов на их общую шестилетнюю дочь Оду-Валентину. Иск был принят 5 мая — практически накануне рождения второго ребёнка Козловского и его нынешней супруги Оксаны Акиньшиной.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Данила Козловский

Долгое время стороны обходились без официальных соглашений. Козловский регулярно переводил суммы по своему усмотрению, а Зуева, которая живёт с дочерью в Нью-Йорке, не форсировала процесс. Однако новость о скором пополнении в семье актёра заставила модель изменить подход.

"Ольга не пытается отомстить Даниле или Оксане. Речь идёт исключительно о будущем дочери, чтобы она не осталась обделённой", — пояснил источник, близкий к окружению Зуевой, в беседе с "Комсомольской правдой".

Инсайдеры подчёркивают: у Зуевой нет желания устраивать публичные разбирательства или портить жизнь экс-возлюбленному. Скорее всего, суд пройдёт в упрощённом приказном порядке — это возможно, когда ответчик не оспаривает отцовство и не уклоняется от обязанностей. Вероятно, стороны готовы решить вопрос цивилизованно, без скандала.