Певица и актриса Майли Сайрус официально стала обладательницей именной звезды на Голливудской "Аллее славы". Торжественная церемония прошла в Лос-Анджелесе на бульваре, где увековечены имена величайших деятелей индустрии.
Звезда сериала "Ханна Монтана" призналась, что в детстве гуляла здесь вместе с отцом и даже не мечтала, что однажды её имя появится рядом с легендами. Сайрус подчеркнула: для неё важнее не сам факт награды, а то наследие, которое останется после неё.
"Эта звезда — результат преданности. Это не трофей, за которым можно гоняться. Для меня важнее то, что останется после меня и сможет вдохновлять будущие поколения", — заявила артистка.
Она поблагодарила поклонников, семью и жениха — музыканта Макса Морандо, который присутствовал на церемонии. Поддержать Майли также пришли актриса Аня Тейлор-Джой и модельер Донателла Версаче. Тейлор-Джой назвала певицу человеком, который ломал правила и создавал свои, а Версаче добавила, что Сайрус "сияет силой, любовью и преданностью".
Попытки остановить нашествие вредителей с помощью подручных средств часто терпят крах, требуя более профессионального инженерного подхода к грядкам.