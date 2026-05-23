Принц Уильям растрогал слушателей рассказом о Кейт Миддлтон: почему он назвал её незаменимой

Принц Уильям в эфире утреннего шоу Heart Breakfast откровенно высказался о супруге Кейт Миддлтон, которая вернулась к работе после лечения от онкологического заболевания. Будущий король назвал её самой замечательной мамой и женой.

Фото: commons.wikimedia.org by Number 10, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Королевская семья

Он признался, что семья не смогла бы справиться без Кейт, и поделился, как сильно она волновалась перед первой официальной поездкой в Италию. Принц рад, что всё прошло хорошо.

"Она самая замечательная мама и жена, без неё мы бы все просто не справились. Я так горжусь. Я очень-очень горжусь. Она была потрясающей. За последние пару лет она пережила многое", — рассказал Уильям ведущим Аманде Холден и Джейми Тиксону.

Принц также описал рабочий ритм супруги. Кейт давно интересуется темой раннего развития детей и теперь стала настоящим профессионалом. По словам Уильяма, большинство вечеров он буквально сражается за место в спальне — столько бумаг и документов она раскладывает для изучения.

Кейт и Уильям женаты более 15 лет. У пары трое детей: 12-летний Джордж, 11-летняя Шарлотта и восьмилетний Луи.