Чёрная неблагодарность: Киркоров рассказал о своих горьких отношениях с Любовью Успенской

Народный артист России Филипп Киркоров на премьере байопика "Майк" взял сторону Люси Чеботиной в её конфликте с Любовью Успенской. Певец жёстко высказался о манере шансонье критиковать молодых исполнителей.

Он напомнил, что сам помогал Успенской в начале её российского этапа карьеры. Однако, по его словам, в ответ получил лишь "чёрную неблагодарность". Киркоров назвал поведение коллеги типичным для неё.

"Кто-то не угодил — это типичная Успенская. Что-то ей не понравилось или она придумала, что что-то не так — всё, этот человек её враг. Придираться, задевать молодую талантливую артистку, которой является Люся, — это просто некрасиво. Зависть, наверное, какая-то неудовлетворённость", — заявил поп-король.

Чеботина поблагодарила Киркорова за поддержку. Она опубликовала запись его высказывания в своём Telegram-канале и сопроводила сердечком-эмодзи.

Конфликт между Успенской и Чеботиной разгорелся в соцсетях после того, как звезда шансона оставила под постом исполнительницы хита "Солнце Монако" комментарий, что не может её терпеть.